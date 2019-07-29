شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مجمع صالات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الطيران المدني نبيل العامودي، اليوم (الاثنين)، مطار الملك عبد العزيز الدولي ومجمع صالات الحج. واطلع العامودي على سير العمل في كافة القطاعات والتسهيلات التي تخدم الحجاج وتنهي الإجراءات خلال ثوانٍ. ويستوعب مجمع الصالات 45 ألف حاجاً في الساعة، في حين استقبل المجمع 215 رحلة على متنها أكثر من 47 ألف حاج.



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