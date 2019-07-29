خيمة «عالم أفضل» بأمريكا تبرز جهود المملكة في نشر السلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، المشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24، المقام حاليا بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بأمريكا، إلى زيارة خيمة عالم أفضل Better World للتعرف على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، وما قام به منذ انطلاقته من المملكة عام 2011م حتى اليوم من أعمال مذهلة في المجتمعات المحلية، وتحفيز الكشافة على بذل المزيد من الجهد، وما قدم من تغيير إيجابي في المجتمعات، سواء في مجال الصحة أو البيئة أو الأوضاع الاجتماعية أو الأمن والسلامة، أو حل الصراعات.

وأكد الفهد خلال جولة أمس الأول في الجامبوري لمتابعة أعمال الوفد الكشفي السعودي على أهمية المشاركة في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل، والعمل مع الآخرين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إجراءات خدمة المجتمع، وذلك بربط الإجراءات الكشفية بأهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ليصبحوا صناعا للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات الرئيسة للاستدامة، ومعرفة الإجراءات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتقريبنا من تحقيق عالم يسوده السلام.