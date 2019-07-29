5 ملايين ريال لإنشاء حديقة المؤسس بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران شرعت أمانة منطقة نجران في تنفيذ مشروع حديقة الملك عبدالعزيز، بمساحة 43 ألفا و500 م2، وبقيمة إجمالية 5 ملايين و59 ألف ريال. وأوضح أمين نجران المهندس حمد بن عيبان أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة الرامية لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وإنشاء الحدائق العامة والساحات البلدية ومشروعات التجميل التي تمثل لوحات طبيعية تسهم في التوازن البيئي وتدعم قطاع الترفيه. من جانبه، ذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن مشروع حديقة الملك عبدالعزيز، يحتوي على مجسم للبراق ومشايات من الخرسانة المطبوعة ومظلات وألعاب أطفال وملاعب وأعمدة إنارة ديكورية، إضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار النخيل.



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