22 فرقة تكافح الجراد الصحراوي بالباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

شكلت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرفة عمليات لمكافحة الجراد الصحراوي في 9 محافظات ومراكز بمنطقة الباحة، مزودة بـ22 فرقة رش، استخدم فيها نحو 5 آلاف لتر من المبيدات.

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وأوضحت الوزارة أن أعمال المكافحة ما زالت مستمرة خلال يوليو الحالي، مشيرة إلى أنها تلقت خلال الفترة الماضية 776 بلاغا، منها 426 بلاغا عن طريق «الواتس اب» و350 بلاغا من خلال الاتصالات الهاتفية، حيث خصصت الرقم (0553398161) لتلقي البلاغات مع بداية ظهور الدبا.

وبينت أن فرق الاستكشاف مسحت بدءا من تاريخ تسجيل أول إصابة في 15 يونيو، 34 ألف هكتار، مع معالجة 16 ألف هكتار، استخدم فيها 5 آلاف لتر من المبيدات المناسبة.

وأكدت البيئة أنه جرى التعامل مع الحالة من خلال 22 فرقة رش، منها 11 فرقة تابعة لوقاية المزروعات بفرع الوزارة بالباحة، و11 فرقة مساندة من مركز مكافحة الجراد، توزعت على عدد من المحافظات والمراكز التي ظهرت بها الإصابات، وهي العقيق، القرى، المندق، المخواة، غامد الزناد، قلوة، الحجرة، بلجرشي، بني حسن.