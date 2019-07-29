القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية أغسطس المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تفتح المنشآت الصحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، باب القبول لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي مطلع أغسطس المقبل.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن زيارة موقعها للتعرف على المراكز المعتمدة للبرنامج.
ويعد دبلوم الدراسات العليا من البرامج التي أنشأتها الهيئة لتكون مسارا جديدا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بمسمى «دبلوم الدراسات العليا السعودي» الذي يؤهل إلى درجة نائب/ أخصائي أول في التخصص بعد إكمال الخبرات النظامية.
ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للالتحاق في برامج الدراسات العليا، وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.
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