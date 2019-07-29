الإطاحة بـ3 متهمين سطوا على محل تموينات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة متهمين، بينهم مواطن انتحل شخصية رجل أمن ليمكن آخرين، هنديا وباكستانيا، من سلب مقيمين اثنين مبلغ 190 ألف ريال من محل تموينات يعملان به في حي منفوحة بالرياض.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا حادثة سلب مقيمين اثنين بحي منفوحة وسط العاصمة، وذلك بانتحال الأول صفة رجل أمن واستيقاف المجني عليهما، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ عائد لمحل تموينات غذائية يعملان به.

وضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالي تجاوز 68 ألف ريال وسبيكة ذهبية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.