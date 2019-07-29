20 قتيلا في مكتب المرشح لنائب رئيس أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 20 شخصا وأصيب 50 آخرون في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابل في الليلة الماضية.

وأوضحت الحكومة الأفغانية في بيان لها أمس أن المرشح صالح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من أربعة طوابق بعد أن فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة.