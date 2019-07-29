كوريا تنوي إرسال قوات إلى مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، نو جيه - تشون، في مؤتمر صحفي أمس «إن الحكومة تبحث عن طرق مختلفة لحماية السفن الكورية الجنوبية في مضيق هرمز».

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الدفاع قولها إنها لم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بإرسال القوات الكورية الجنوبية إلى مضيق هرمز.

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وكانت بعض وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق بأن الحكومة قررت إرسال وحدة «تشونج هيه» العسكرية التي تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى مضيق هرمز.

وعما إذا كان وزير الدفاع جونج كيونج - دو ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قضية إرسال القوات الكورية الجنوبية إلى مضيق هرمز في يوم 24 من يوليو الجاري، قال نائب المتحدث باسم الوزارة إن الوزارة لم تتلق أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي.

وكانت الوزارة قالت إن الوزير جونج اتفق مع بولتون على تعزيز التعاون لنزع السلاح النووي وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.