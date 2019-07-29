السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كاليفورنيا قتل نحو ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرون بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس. وقال ممثل المجلس البلدي ديون براكو إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين، لذلك لا تزال تواصل بحثها. ويتضمن المهرجان مواد غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.



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كانت هذه تفاصيل خبر 15 قتيلا وجريحا في مهرجان أطعمة بكاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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