تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

نفذت إدارة التشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج، بمشاركة جهات ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة وإدارة السلامة بالرئاسة والشركة السعودية للكهرباء.

وأوضح مدير الإدارة المهندس عمار الأحمدي أن محطة كدي ذات أهمية كبرى، لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد 3.5 كلم جنوب المسجد الحرام، لافتا إلى أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، الذي بدوره يقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي، ويصدر أمرا بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.