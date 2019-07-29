إلزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بنظام «هاسب» قبل نهاية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورش عمل في كل من الرياض وجدة والدمام وتبوك وجازان، للتعريف بمشروع تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM) على مصانع الأغذية والمياه المعبأة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنه جرى خلال الورش تعريف مصنعي الأغذية والمياه المعبأة بالمشروع ونطاق التطبيق، ونظام الـHACCP، وأهدافه، وكذلك مبادئ وإجراءات تطبيقه، حيث سيكون تطبيق هذا النظام ملزما على المصانع عالية الخطورة قبل نهاية 2020، والمصانع منخفضة ومتوسطة الخطورة قبل نهاية 2022 .

ويأتي هذا المشروع انطلاقا من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة الغذاء من خلال إحكام الرقابة على المراحل التي يمر بها من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، واعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.

وقامت الهيئة بنشر التعميم رقم 54033 وتاريخ 17/7/1440هـ على موقعها الالكتروني، والمتضمن إلزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة في جميع مناطق المملكة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP SYSTEM وحصولها على شهادة «الهاسب» من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة للتطبيق والتي تنتهي بنهاية عام 2022. وسيتم إلزام المصانع المصنفة بالنشاط عالي الخطورة بتطبيق هذا النظام وحصولها على شهادة «الهاسب» قبل نهاية عام 2020، بينما المصانع المصنفة بالنشاط منخفض ومتوسط الخطورة ملزمة بتطبيق النظام والحصول على شهادة «الهاسب» قبل نهاية عام 2022.

Advertisements

«الهاسب»

يعرف بأنه نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار «HAZARDS» التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة «CCPs» التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

موعد إلزام المصانع:

2020 المصانع المصنفة بالنشاط عالي الخطورة

2022 المصانع المصنفة بالنشاط منخفض ومتوسط الخطورة