المملكة تشارك 50 دولة في مراجعاتها لأهداف التنمية المستدامة 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك وفد السعودية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2019، المعني بأهداف التنمية المستدامة، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعنوان «ضمان الشمولية والمساواة».

وشاركت في المنتدى 51 دولة في تقديم مراجعاتها الوطنية الطوعية للمنتدى، والتي تهدف إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 وتسريعها، مع التركيز بشكل خاص على الأكثر فقرا، والأكثر ضعفا، والأكثر تخلفا عن الركب.

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وعقد المنتدى تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 9 يوليو وحتى 19 يوليو 2019 لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والنجاحات، كما عقد الاجتماع الوزاري للمنتدى من 17 يوليو وحتى 19 يوليو 2019.

وحملت المملكة رسائل أساسية إلى المنتدى، وهي: الحفاظ على التزامها بأهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الأهداف المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030 من خلال تسليط الضوء على عملية التقدم المحرز عبر البرامج والمبادرات، وتأسيس قوى عاملة في المملكة، والتحضير لاستضافة ورئاسة اجتماع مجموعة العشرين كلاعب أساسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وفي ختام المؤتمر اجتمع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، مع الوفد المشارك في المنتدى وقيموا نتائج مشاركة المملكة على الأصعدة كافة.