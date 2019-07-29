شفيع يلحق بالفيحاء في هولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة التحق الحارس الأردني عامر شفيع أمس بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في معسكره الحالي المقام في هولندا، وذلك بعد أن أنهى إجراءات حصوله على التأشيرة. وكان الفريق واصل تدريباته الصباحية والمسائية تحت إشراف المدير الفني البرتغالي خورخي سيماو.



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