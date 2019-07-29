تقنيات حديثة بالمطارات ترفع الأداء وتقلص إجراءات ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أسهمت التقنيات الحديثة التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، في تسهيل خدمة حجاج بيت الله لموسم حج 1440هـ، وقلصت الإجراءات مما خلص إلى الرفع من جودة الخدمات وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.
وطبقت الهيئة حلولا تقنية تضمن انسيابية حركة ضيوف الرحمن فحولت مسارات الصالات باتجاه واحد، وهو اتجاه القدوم في مرحلة استقبال الحجاج، ثم تُهيأ مرة أخرى في مرحلة توديع الحجاج. وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم والمغادرة 48 ألف راكب.
وربطت الهيئة الأنظمة التشغيلية وخاصة جدولة الرحلات ومواعيد القدوم والإقلاع الفعلية لجميع شركات الطيران الخاصة بضيوف الرحمن مع وزارة الحج وشركة تشغيل صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز لتبادل المعلومات والبيانات لتيسير وتفويج الحجاج حسب مواعيد الرحلات الفعلية وتفادي تكدس الحجاج في الصالات.
من أبرز التقنيات:
- استبدال منصات الجوازات بأخرى أكثر تطورا وكفاءة
- تأهيل منطقة وزن الأمتعة المساندة
- تحسين مسار الحافلات والمواقف وتركيب نظام حديث لها
- توفير 14 صالة سفر تتضمن 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر
- 208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر و10 سيور للحقائب بطول 1180م
- صالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة
- مواقف تستوعب 100 حافلة وساحة وقوف تتسع لـ 26 طائرة في آن واحد
- زيادة أجهزة التفتيش الجمركي لإنهاء الإجراءات بمطار المدينة
- موقع إضافي للتفتيش الجمركي داخل الصالة
- توفير منصتي خدمة تستخدم من قبل مكتب الوكلاء الموحد
- إنجاز الحجاج المستهدفين بمبادرة طريق مكة
- 6 منصات للتحقق من وثائق السفر
- 10 بوابات للصعود الذاتي
- منطقة خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
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