مسك الخيرية تدرب الكشافة المشاركين في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف نفذت مؤسسة مسك الخيرية بمقر مدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، أمس برنامج مسك المشاعر لتهيئة المتطوعين من أفراد الكشافة المشاركين في موسم الحج، وتأهيلهم معرفيا ومهاريا وسلوكيا، الذي تستضيفه إدارة تعليم الطائف، ويشارك فيه 650 كشافا وقائدا يمثلون 23 إدارة تعليمية، ويستمر لمدة 4 أيام. ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب الراغبين في التطوع تدريبا نوعيا في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وكذلك إثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين تجاه خدمة ضيوف الرحمن وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية.



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