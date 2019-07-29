أسرة فتاة هندية تتهم برلمانيا بمحاولة قتلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيبت فتاة هندية، كانت قد اتهمت نائبا بالحزب الحاكم باغتصابها، بإصابات خطيرة إثر تعرضها لحادث سير، قالت أسرتها إن المشتبه به هو من دبره لقتل الفتاة.

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وكانت الفتاة، 19 عاما، تستقل سيارة مع محاميها واثنين من أقاربها في ولاية أوتار براديش، عندما اصطدمت شاحنة بالسيارة في وقت متأخر أمس الأول، وتوفي قريبا الفتاة، في حين أصيب محاميها بإصابات خطيرة.

يشار إلى أن كولديب سينج سينجار، العضو بحزب بهاراتيا جاناتا في مجلس الولاية، محتجز بالسجن انتظارا لمحاكمته منذ العام الماضي.

وقالت والدة الفتاة إن سينجار، الذي هدد الأسرة من أجل سحب القضية، خطط لقتل ابنتها.