وفاة وإصابة 12 شخصا في حريق مستشفى بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولونيا
لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق في مستشفى بمدينة كولونيا الألمانية أدى إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين.
وقالت متحدثة باسم المستشفى أمس «إن الحريق، الذي اندلع في مستشفى «كولن-ميرهايم»، لم يتضح بعد سبب اندلاعه».
وبحسب بيانات المتحدثة، اندلع الحريق في غرفة أحد المرضى، وانتشر دخان كثيف في أحد الأروقة الذي يضم غرف مرضى آخرين.
وجاء في بيان لقوات الإطفاء أن رجال الإطفاء عثروا على جثة الضحية داخل غرفة محترقة بالكامل.
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