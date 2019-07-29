16 % من إصابات طوارئ الطائرات للأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دورهام (أمريكا)

فيما توصلت دراسة حديثة إلى قصور في توفير الرعاية الكافية للأطفال الذين يصابون بحالة مرضية أثناء السفر جوا، فإن 16% من حالات الطوارئ الطبية التي تحدث في الطائرات يكون المصابون فيها أطفالا.

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وخلص علماء بجامعة ديوك الأمريكية، وهي أقدم جامعة بمدينة دورهام في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، إلى هذه النتيجة بعد تقييم بيانات رحلات جوية أمريكية.

وكتب الباحثون في دراسة لمجلة «سجلات طب الطوارئ» المتخصصة أن الإسعافات الأولية الموجودة على متن الطائرة ليست مصممة دائما للعلاج الضروري للأطفال.

ولإجراء هذه الدراسة، قيم العلماء 75587 حالة طوارئ طبية حدثت في الفترة بين يناير 2015 وأكتوبر 2016 وفي 11200 حالة من هذه الحالات، أصيب أطفال تقل أعمارهم عن 19 عاما أثناء الرحلات الجوية.