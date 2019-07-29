الاحتفاظ بنسخة رقمية من جوازك يحميك خلال الرحلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

قبل التوجه في سفرية إلى الخارج من المهم الاحتفاظ بنسخ رقمية من وثائق السفر المهمة، مثل جواز السفر والتأمين الصحي، تحسبا لحدوث أمر طارئ.

Advertisements

وهذا يمكن أن ينقذك عند التعرض مثلا لعملية سرقة يكون ضحيتها جواز السفر أو بطاقة الهوية أو أن تفقدهما في الترانزيت. وتسهل النسخة الرقمية إثبات هويتك والعثور على وثيقة طارئة أو بديل لجواز السفر.

وبحسب خبراء فإن تصوير أو مسح وثائق السفر الضرورية يمكن أن يسهل الاحتفاظ بها على إحدى الخدمات السحابية أو على هاتفك الذكي، الذي يكون محميا بكلمة سر أو ما شابه.

وفي حال حدوث طوارئ في المنزل، يمكن العثور أيضا على الوثائق المهمة مثل تأمين المنزل أو إثبات الملكية إذا ما كنت قد خزنتها على الخدمات السحابية حتى يمكنك الوصول إليها عن بعد بالهاتف الذكي.