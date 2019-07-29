دعوة الجيش الألماني لحماية مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا القطاع الصناعي في ألمانيا إلى مشاركة الجيش الألماني في مهمة أوروبية بالخليج.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس «ضمان ملاحة بحرية تجارية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة مصدرة وصناعية مثل ألمانيا»، مضيفا أن الأمر يدور حول «مهمة دفاعية» لحماية قوة القانون الدولي، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بقضية التضامن بين الأوروبيين عبر انضمام ألمانيا لمثل هذه المهمة. وذكر كيمبف أن مضيق هرمز أهم طريق لنقل النفط والغاز على مستوى العالم، وقال: «نحو خمس الاستهلاك العالمي لمنتجات النفط يتم نقله عبر هذا المضيق»، مضيفا أن المضيق يمثل أهمية كبيرة للتجارة مع الدول المطلة على الخليج.

يذكر أن بريطانيا ألمحت قبل أيام قليلة إلى فكرة إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مضيق هرمز، بعدما احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في المضيق البحري ذي الأهمية الاستراتيجية، ولا تزال المحادثات حول تنفيذ مثل هذه المهمة سارية، وتتراوح الخيارات بين مهمة مراقبة بحتة ومرافقة عسكرية للسفن التجارية. ولم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، أنيجريت كرامب-كارنباور، بصورة مبدئية مشاركة قوات بلادها في مهمة حماية أوروبية في الخليج.