محطات وقود تتجاهل توفير وسائل الدفع الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

على الرغم من البدء بتنفيذ قرار إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة الدفع الالكتروني «مدى»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ‫ التستر التجاري، إلا أن هناك محطات وقود لم تلتزم بتوفيرها حتى الآن.

ورصدت «مكة» خلال جولتها على نحو 23 محطة وقود داخل الطائف، تجاهل الكثير منها تطبيق نظام الدفع الالكتروني عبر نظام مدى الذي أقرته ثلاث جهات حكومية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد السعودي، وذلك لمحاربة التستر التجاري، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لبدء التطبيق في 11 ذي القعدة الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم لـ «مكة» إن الأمانة تعمل على تنفيذ توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، وتتابع البلديات الفرعية ذلك بالتنسيق مع الشركاء من الجهات المختصة، والسماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الالكتروني داخل المحطات بأنحاء المحافظة.

وأضاف أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، مبينا أن التنسيق مستمر بين الجهات ذات العلاقة لتطبيق المشروع بشكل متكامل وبما يحقق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

مسؤوليات الجهات المنفذة للقرار

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01 - وزارة الشؤون البلدية والقروية

السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الالكتروني داخل المحطات

02 - مؤسسة النقد العربي السعودي

- التأكيد على البنوك لإعداد ما يلزم لتوفير نقاط البيع لهذا القطاع، وتنفيذ حملة تسويقية توعوية للترويج لها

03 - وزارة التجارة والاستثمار

جولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع داخل المحطات وتسجيل المخالفات بحق المخالفين