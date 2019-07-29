بلجيكا تخرق القانون بتمديد عمل مفاعلين نوويين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوكسمبورج

قضت محكمة العدل الأوروبية أمس، بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال الإخفاق في القيام بتقييمات بيئية قبل تمديد عمل مفاعلين نوويين، ولكن ليس من الضروري إغلاق المفاعلين.

وقالت المحكمة إنه يمكن استمرار عمل المفاعلين بصورة موقتة» حيث إن هناك تهديدا حقيقيا وخطيرا بحدوث انقطاع لإمدادات الكهرباء». ويتعلق الحكم بمفاعلين نوويين ببلجيكا وهما دويل 1 و 2 ، وكانت بلجيكا قد قررت عام 2003 خفض إنتاج الكهرباء الناجم عن الطاقة النووية تدريجيا، ولكنها أجرت استثناء عام 2015 للسماح باستمرار عمل المفاعلين حتى عام .2025 وعارضت الجماعات المعنية بحماية البيئة الأساس الذي استند عليه القرار بدون القيام بالتقييمات المطلوبة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي. وأحالت المحكمة الدستورية البلجيكية بعد ذلك القضية لمحكمة العدل الأوروبية.