الفيصل يرعى فعاليات «لقاءات جدة» منتصف سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملتقى لقاءات جدة 2019، بالشراكة مع أطراف العمل، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر المقبل، للاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويعد الملتقى امتدادا لمعرض لقاءات الرياض، والذي عقد في مارس الماضي، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج التدريب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) وغيرها من البرامج.

وسيعقد بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

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من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت. وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أهداف الملتقى:

رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش وندوات

تحقيق شراكات إيجابية مع جهات ذات علاقة في القطاع الخاص

إتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني

بناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

من يستهدف؟

منشآت القطاع الخاص

الباحثون والباحثات عن عمل

طلاب المرحلة الثانوية فما فوق

موظفو وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال

مسارات الملتقى