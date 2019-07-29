كشافة التعليم تعتني بالحجاج عبر 15 منفذا ومركز خدمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يشارك نحو 1500 كشاف من وزارة التعليم وعبر 15 منفذا ومركز خدمة للحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في خدمة ضيوف الرحمن والقادمين من شتى أصقاع الأرض، وذلك بتقديم كافة الخدمات المساندة والمتمثلة في استقبال الحجاج والترحيب بهم ومساعدتهم في إنهاء إجراءاتهم، ومد يد العون لكبار السن والأطفال وكافة ضيوف الرحمن المتجهين للحرمين الشريفين.

وأوضح مشرف عام النشاط الطلابي بالوزارة نوح الغانمي أن أبناء التعليم من الكشافين في خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ والطرق المؤدية للحرمين الشريفين عبر المنافذ ومركز خدمة للحجاج في كافة الطرق المتجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، والمتمثلة في منافذ حفر الباطن، وتبوك، والقريات، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والخرج، والقويعية، والطائف، وجدة، والليث، والقنفذة، وشرورة.

وأضاف أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن في كل المنافذ الذي تنفذه وكالة الوزارة، ممثلة في إدارة النشاط الكشفي من خلال إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات الحدودية، ومراكز خدمة الحجاج في الطرق، ممتد منذ سنوات ويهدف إلى تخفيف العناء عن الحجاج.