مليون أضحية تستوعبها الثلاجة العملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي إنجاز 10 مشاريع تطويرية، منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعدادا لموسم الحج، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

وجهز المشروع أيضا الثلاجة العملاقة، والتي خصصت لاستيعاب نحو مليون ذبيحة ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهي بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدء بفقراء الحرم.

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ومن جهته أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر بن عبدالله، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التي تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم رقم 2 و3، إضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية بمجزرتي المعيصم رقم 2، و3، لافتا إلى أنه تم عزل أرضية الثلاجات بمجزرتي المعيصم رقم 2، و3 المطورتين وفق أعلى التقنيات الحديثة.

أبرز الأعمال المنجزة هذا العام بمنطقة المجازر:

استبدال أنابيب مياه المكثفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة

استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم

تحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة

إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولدات الطوارئ

تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي

ثلاجات المشروع العملاقة: