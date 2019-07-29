خادم الحرمين يتلقى التعازي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالين هاتفيين من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، قدما خلالهما العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لهما على مشاعرهما النبيلة، سائلا الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

كما تلقى الملك سلمان برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين أمس الأول برقية عزاء من أمير الكويت الشيخ صباح الصباح في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من ولي عهد الكويت الشيخ نواف الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الصباح، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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كما تلقى خادم الحرمين برقية تعزية من ملك البحرين حمد آل خليفة، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي تعزية من رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة آل خليفة ومن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان آل خليفة، عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي عهد مملكة البحرين، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيد الراحل.

كما تلقى خادم الحرمين برقية تعزية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معبرا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي تعزية مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد آل نهيان.

كما تلقى خادم الحرمين برقية تعزية ومواساة من سلطان عمان قابوس بن سعيد، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين برقية عزاء من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، معربا عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

كما تلقى خادم الحرمين برقية عزاء ومواساة من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، معبرا عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.