نائب أمير مكة يستعرض جاهزية المخيمات في المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا جرى خلاله استعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورؤساء مؤسسات الطوافة، جاهزية إسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والخدمات التي ستقدمها مؤسسات الطوافة والزمازمة لأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. أبرز ما استعرضه الاجتماع: توفير وسائل السلامة في مساكن الحجاج بمكة والمشاعر

أداؤهم للمناسك براحة وطمأنينة والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم

آليات التنسيق بين متعهدي وجبات الضيافة ومجموعات الخدمة الميدانية

توفير الوجبات وفق معايير السلامة ومتابعة إعداد وتجهيز وجبات الضيافة

إجراءات تفويج الحجاج، وسبل تنقلاتهم

في مكة والمشاعر المقدسة



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