7 آلاف كادر لخدمة قاصدي المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 7720 كادرا من القوى العاملة لتنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة، التي تصب في خدمة قاصدي مسجد المصطفى عليه السلام من حجاج وزائرين خلال موسم حج هذا العام.

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ويقدم منسوبو الوكالة من الموظفين والموظفات خدماتهم في جميع محاور الخطة، وتشمل النواحي الخدمية والهندسية والفنية والتقنية، والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية، وكذلك المهام الرقابية، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في عدد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

ويعد المحور الخدمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية للوكالة، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم، وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير، وكذلك نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد، إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم، وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم، والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة.

كما ينفذ المكلفون أعمال المحور الخدمي بفتح أبواب المسجد النبوي وحراستها، وتنظيم حركة الحشود ضمن مبادرة «ممرات سالكة»، من خلال إدارة حركة الحشود أثناء الدخول والخروج والعمل على انسيابية الحركة، وكذلك المحافظة على أمن المسجد النبوي ومرافقه وسلامتهما، والإشراف على مواقف المسجد النبوي، وتهيئة المصليات لزيادة الطاقة الاستيعابية، والعمل على حراسة المرافق وتشغيلها، والحد من الظواهر السلبية ومعالجتها، إضافة إلى تخصيص مواقع لنقاط الإسعاف وتأمينها بالتجهيزات اللازمة.