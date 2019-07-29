الحج تحدث تطبيق التفويج للجمرات وقطار المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

حدثت وزارة الحج والعمرة ممثلة في اللجنة الفنية لمركز المعلومات التطبيق الخاص بتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات وقطار المشاعر بعد رصد الملاحظات خلال العام الماضي وتفاديها في هذا العام ليصبح جاهزا لخدمة ضيوف الرحمن عن طريق المرشدين الذين يفوجون الحجاج في الأوقات المحددة وفق جداول التفويج المعدة من الوزارة، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مؤسسة جنوب آسيا لشرح التطبيق لأعضاء التفويج في 140 مكتب خدمة ميدانية تابعة للمؤسسة أمس الأول.

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة مسؤول التفويج أحمد عطاس أن التطبيق الجديد أتاح لعضو التفويج بالمكتب إسناد الأفواج إلى المرشدين عن طريق التطبيق مباشرة دون الحاجة للدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج عن طريق أجهزة الكمبيوتر تسهيلا على الأعضاء في الوقت والجهد ومتابعة تحركات الأفواج، مشددا على ضرورة اختيار المرشدين الأكفاء وتكون أعمارهم أكثر من 18 عاما وتدريبهم على طرق التفويج بشكل مبكر.

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وبين أحمد باداود من مركز معلومات الحج والعمرة أن التطبيق صمم لوضع جداول التفويج من قبل الوزارة لكل مكاتب الخدمة الميدانية وعند التزام هذه المكاتب بالمواعيد المحددة تكون رحلة الحاج من المخيم إلى جسر الجمرات والعكس سهلة وسلسة، شارحا طريقة تفعيل أعضاء التفويج في مكاتب الخدمة الميدانية التطبيق عن طريق المؤسسة، وبعد ذلك يضيف عضو التفويج أسماء المرشدين وأرقام هوياتهم وهواتفهم في البرنامج، حيث لن يسمح بتسجيل اسم شخص في أكثر من مكتب حتى لو كان في مؤسسة أخرى.

وأضاف بأن التطبيق يتابع تحركات الحجاج منذ انطلاقتهم من المخيم ووصولهم إلى جسر الجمرات، وكذلك عودتهم للمخيم للتأكد من الالتزام بأوقات التفويج وبالطرق المخصصة، ويساعد البرنامج في تنبيه عضو التفويج في مكتب الخدمة الميدانية والمرشد بأوقات التفويج وإرسال رسائل لهم على هواتفهم قبل وقت التفويج بساعة لتجهيز الفوج لعملية التفويج لجسر الجمرات، وكذلك تنبيههم بأهمية أن يكون جهاز الجوال مشحونا بالطاقة، للتأكد من عملية التفويج.

7 خدمات يتيحها التطبيق: