وصول مليون حاج عبر جميع المنافذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى أمس الأول 1.084.762 حاجا، وذلك وفق إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين سجلوا زيادة بـ 106.603 حجاج عن القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11%. 1.020.562 جوا

53.842 برا

10.358 بحرا.



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