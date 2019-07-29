خشوع وطمأنينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس في أجواء مفعمة بالخشوع والطمأنينة، عاش ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات داخل رحاب المسجد النبوي لحظات إيمانية ابتهلوا فيها بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله سبحانه.



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