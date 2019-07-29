ضبط 380 صينيا بتهمة المقامرة في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي
أعلنت الشرطة الفيتنامية أمس إلقاء القبض على 380 مواطنا صينيا بتهمة إدارة شبكة غير قانونية للمقامرة في مدينة هاي فونج الساحلية.
وأوضحت الشرطة في بيان أن الاعتقالات جاءت عندما داهمت الشرطة عددا من المباني في حي ديونج كينه، حيث عثرت على آلات وأجهزة مصممة لأنشطة المقامرة عبر الانترنت، بما في ذلك نحو 2000 هاتف ذكي و533 جهاز كمبيوتر محمول ونقود وأجهزة صراف آلي (ايه.تي.إم).
وقالت الشرطة إن الشبكة نجحت في إجراء معاملات تزيد قيمتها على (435 مليون دولار).
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