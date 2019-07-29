موسم الطائف يشهد إطلاق جائزة أفضل إسكان سياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي الطائف

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال «موسم الطائف» مصيف العرب بدءا من مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان عن الجائزة يأتي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، سعيا للوصول إلى أفضل المستويات في قطاع الإسكان السياحي بمحافظة الطائف، كما تشمل فئات قطاع الإسكان السياحي الفنادق، الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، الفلل الفندقية التراثية، الوحدات السكنية المفروشة، المنتجعات، النزل السياحية، النزل الزراعية، المخيمات البيئية السياحية.

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وسيتم اختيار الفائزين من المنشآت بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة والصناعة بشكل عام.

ووضعت الهيئة عددا من الشروط للترشح للحصول على الجائزة، ومن أبرزها أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، والتقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وكذلك تطبيق هوية موسم الطائف، وتميز تقييم المنشأة من قبل النزلاء.

من جهة أخرى تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب المواقع التي سوف تشهد انطلاقة موسم الطائف، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، وأمين المحافظة المهندس محمد بن هميل، ومدير شرطة المحافظة اللواء علي العطوي.

واطمأن الخطيب على الاستعدادات النهائية قبل إطلاق «موسم الطائف» تحت شعار مصيف العرب المقرر أن يمتد طوال أغسطس المقبل، في 4 مواقع مركزية، تحتضن أكثر من 70 فعالية رئيسة.