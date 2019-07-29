اخبار الهلال السعودي اليوم ومدرب الزعيم يخطط لإبرام صفقة مدوية خلال أيام

ليس من شك أن اخبار الهلال السعودي لا تنتهي ويسعى عشاقه إلى معرفة كل جديد عنه من خلال وسائل الإعلام القريبة من النادي، وتكشف عن كثير من كواليسه، ومن أهم أخبار اليوم هو نجاح مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نوفل تجديد تعاقد جناح الفريق الخطير سالم الدوسري، والذي سوف ينتهي في يناير المقبل في 2020، وقد تم التجديد له لمدة ثلاثة مواسم أخرى قادمة، تبدأ منذ ذلك التاريخ وتنتهي في يناير 2023 وذلك مقابل حصول اللاعب على مبلغ 18 مليون ريال، موزعة على ثلاثة سنوات حيث يحصل على راتب سنوي مقداره 6 مليون.

وتُعد صفقة التجديد للدوسري من الصفقات المهمة للزعيم، وذلك للأسباب التالية:

-أن اللاعب دخل مرحلة الحرية بالتعاقد مع أي نادي آخر.

-دخول أكثر من نادي كبير في الدوري السعودي في منافسة للتعاقد معه.

-أهمية اللاعب للفريق حيث شارك في 27 مباراة، سجل من خلالها 5 أهداف وصنع ستة أخرى.

-هو أحد ركائز الفريق، حيث يلعب له من عام 2011.

من اخبار الهلال السعودي اليوم رباعي القائمة الأسيوية

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بعد نجاح الزعيم إنهاء صفقة البيروفي أندريه كاريلو انتهت أزمة القائمة الأسيوية والمتمثلة في الرباعي الأجنبي، حيث كان قيدهم مؤجل حتى استيضاح الصورة، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن المدير الفني لوشيسكو قد استقر على تسجيل كلا من كاريلو، وجانج سو الكوري، والفرنسي جوميز، والإيطالي سيباستيان، جدير بالذكر أن أولى لقاءات الهلال السعودي في البطولة القارية سوف يكون ضد الأهلي في ملعب الجوهرة المشعة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس القادم، وقد أعطي المدير الفني الروماني للزعيم راحة للاعبي الفريق قبل العودة مرة أخرى للتدريبات، في إطار الاستعداد لتلك المباراة كما جاء في تغريدة على تويتر كان نصها.

منح مدير الجهاز الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” لاعبي فريق #الهلال الأول لكرة القدم راحة لمدة ثلاثة أيام؛ نظير المجهود الذي بذلوه طوال فترة المعسكر، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل.

المدير الفني للهلال يحاول إبرام صفقة مدوية

من اخبار الهلال السعودي اليوم أيضًا كما ذكرت مصادر صحفية سعودية أن مدرب الزعيم تواصل تليفونيًا مع مهاجم اتحاد جدة الصربي بريجوفيتش، وقد أكد لوشيسكو للاعب رغبته الملحة في تواجده في الفريق معه خاصة أنهما عملا معًا من قبل في نادي باوك اليوناني، وحققا نجاحاً باهرًا، إلا أنه في ذات الوقت لم تكشف المصادر عن رد اللاعب على المدير الفني الروماني للهلال السعودي.