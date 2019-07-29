المملكة العربية السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة

صرحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين، عن وصول اكثر من مليون حاج حتى يوم امس الأحد، الى المملكة حتى يقوموا بتأدية فريضة الحج للموسم الحالي، حيث قد أوضحت الإحصائية التي قد تم إصدارها من جانب المديرية العامة للجوازات وتم نشرها من جانب وكالة الأنباء السعودية ( واس)، بأن عدد الحجاج القادمين حتى يؤدوا مناسك الحج من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية قد بلغ عددهم 1.08 مليون حاج، وذلك العدد منذ يوم 4 يوليو الحالي.

حيث أنه كانت الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت عن إجمالي أعداد الحجاج الذين قد أدوا فريضة الحج للعام الماضي حوالي 2.4 مليون حاج، وكان من خارج المملكة حوالي 1.8 مليون حاج.