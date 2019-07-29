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في مشهد غريب من نوعه، يأتي على عكس كل البديهيات المعروفة، قطع هندي ثعباناً بأسنانه بعد أن عضه، الأحد.
وفي تعليق، الاثنين، قال بابو رام، والد راج كومار، الذي قطع الثعبان بمنطقة إيتاه بولاية أوتار براديش إن ابنه كان في منزله عندما دخل الثعبان المنزل وعضه، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".
وأسرعت الأسرة بنقل الرجل إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة حرجة لكنه كان يحمل شيئاً غريباً في كيس بلاستيكي.
وقال الطبيب المعالج "هذا غريب بالتأكيد.. رأيت أناساً يأتون مصابين بعضة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصاً عض ثعباناً ثم أحضره معه في كيس".
وقام السكان لاحقاً بحرق بقايا الثعبان.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 07:53 PM
في مشهد غريب عكس كل البديهياتلماذا مزق هندي ثعباناً بأسنانه وحمله إلى المستشفى؟
في مشهد غريب من نوعه، يأتي على عكس كل البديهيات المعروفة، قطع هندي ثعباناً بأسنانه بعد أن عضه، الأحد.
وفي تعليق، الاثنين، قال بابو رام، والد راج كومار، الذي قطع الثعبان بمنطقة إيتاه بولاية أوتار براديش إن ابنه كان في منزله عندما دخل الثعبان المنزل وعضه، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".
وأسرعت الأسرة بنقل الرجل إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة حرجة لكنه كان يحمل شيئاً غريباً في كيس بلاستيكي.
وقال الطبيب المعالج "هذا غريب بالتأكيد.. رأيت أناساً يأتون مصابين بعضة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصاً عض ثعباناً ثم أحضره معه في كيس".
وقام السكان لاحقاً بحرق بقايا الثعبان.
، لماذا مزق هندي ثعباناً بأسنانه وحمله إلى المستشفى؟ ،
المصدر : الخليج 365
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