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لقي شابان مصرعهما تحت شاحنة، مساء اليوم، بعد ارتطامها بمركبتهما على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.
وتلقت عمليات الهلال الأحمر، بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ"الخليج 365" أن "فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع".
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 07:56 PM
ارتطمت بالسيارة قبل أن تنقلب عليهاشاحنة تسحق مركبة وتتسبب في مصرع شابين بجدة
لقي شابان مصرعهما تحت شاحنة، مساء اليوم، بعد ارتطامها بمركبتهما على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.
وتلقت عمليات الهلال الأحمر، بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية، إذ ارتطمت مركبة يستقلها شابان سعوديان بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ"الخليج 365" أن "فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع".
، شاحنة تسحق مركبة وتتسبب في مصرع شابين بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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