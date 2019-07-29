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لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الحليف المخلص للرئيس دونالد ترمب، اليوم (الاثنين) أن يترشح يوماً لمنصب الرئاسة.
ورداً على سؤال عن طموحاته الرئاسية في مداخلة ألقاها في النادي الاقتصادي بواشنطن قال "بومبيو": "لم أستطع أبداً توقع وظيفتي المقبلة، وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضاً".
وأضاف: "إذا كنت أعتقد أنني سأتمكن من أن أخدم فلن أتردد أمام أي شيء من أجل أميركا".
وذكر "بومبيو" أنه يشعر بالواجب حيال الولايات المتحدة، مشيراً إلى سنواته الثماني عشرة في الخدمة الفيدرالية من خلال الجيش والكونغرس، ثم في السلطة التنفيذية، إذ كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" في بداية ولاية "ترمب" قبل أن يعين وزيراً للخارجية.
ووفقاً لقناة "فرانس 24"، يبدو أن "بومبيو" النائب السابق عن كنساس (55 عاماً)، الصقر الذي ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، من القلائل في الإدارة الأميركية الذين يحظون بالثقة التامة لـ"ترمب".
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 07:59 PM
قال: إذا كنت سأتمكن من أن أخدم فلن أتردد
لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الحليف المخلص للرئيس دونالد ترمب، اليوم (الاثنين) أن يترشح يوماً لمنصب الرئاسة.
ورداً على سؤال عن طموحاته الرئاسية في مداخلة ألقاها في النادي الاقتصادي بواشنطن قال "بومبيو": "لم أستطع أبداً توقع وظيفتي المقبلة، وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضاً".
وأضاف: "إذا كنت أعتقد أنني سأتمكن من أن أخدم فلن أتردد أمام أي شيء من أجل أميركا".
وذكر "بومبيو" أنه يشعر بالواجب حيال الولايات المتحدة، مشيراً إلى سنواته الثماني عشرة في الخدمة الفيدرالية من خلال الجيش والكونغرس، ثم في السلطة التنفيذية، إذ كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" في بداية ولاية "ترمب" قبل أن يعين وزيراً للخارجية.
ووفقاً لقناة "فرانس 24"، يبدو أن "بومبيو" النائب السابق عن كنساس (55 عاماً)، الصقر الذي ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، من القلائل في الإدارة الأميركية الذين يحظون بالثقة التامة لـ"ترمب".
، "بومبيو" لا يستبعد ترشحه لرئاسة أميركا ،
المصدر : الخليج 365
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