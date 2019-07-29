شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تفاجئ الجميع باعلان حوثي جديد يستفز الملك سلمان وولي عهده..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، عن إطلاق صاروخ باليسيتي على تجمعات للجيش السعودي في عسير. وقال ما يسمى بالمتحدث بإسم القوات المسلحة: أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر F على تجمعات الجيش السعودي فى منطقة الدائر غرب عسير. وأضاف المتحدث: بأن الصاروخ الباليستي تسبب في انفجارات ضخمة بمخازن الأسلحة السعودية غرب عسير. Advertisements كما زعم بمقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي بضربة بدرF الباليستية على تجمعاتهم غرب عسير. وأكد المتحدث بأن استهداف تجمعات الجيش السعودي غرب عسير جاءت بعد عملية استخبارية وتأتي ردا على الجرائم

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