شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا بالقتل .. ومفاجأة بشأن هوية القتيل (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة عسير، وذلك بعد صور أمرًا ملكيًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، فيما يلي نصه:

أقدم / ضياء بن عبد الرحمن بن هليل العنزي – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي – سعودي الجنسية –، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وتابع البيان:" وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 26 / 11 / 1440هـ بمنطقة عسير.