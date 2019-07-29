الملاحقة ستطال السنابات.. الإعلام تبدأ حجب صحف القبائل والمناطق

بدأت وزارة الإعلام بحجب المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء قبائل أو مدن أو أماكن عامة؛ تنفيذاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام النشر الإلكتروني الذي أقر مؤخراً.

وكشفت مصادر بحسب “سبق” أن “الإعلام” شرعت أخيراً بحجب المواقع التي تتسمى بأسماء مخالفة كالقبائل والشخصيات الاعتبارية وصحف المدن والمناطق.

وأوضحت المصادر أن الملاحقة ستشمل سنابات القبائل وما في حكمها من منتديات ومواقع التواصل والمدونات، وفقاً لما ورد في المادتين الخامسة والسادسة من نظام النشر.

وقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: “حظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة -قبيلة موقع ديني أو تاريخي علم ذي شأن- ملك عام للدولة والمجتمع”.