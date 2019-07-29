كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي ملابسات الحـادث المروري الذي تسبب به سائق متهور على طريق صبيا – جازان. وأوضح أن الحـادث تسبب في إصابة 4 أشخاص، نُقل ثلاثة منهم من موقع الحادث عبر متطوعين قبل وصول الفرق الإسعافية، ونُقل الرابع عن طريق الهلال الأحمر. كما أظهرت صورة إلقاء إدارة المرور المختصة القبض على السائق المتهور وحجز مركبته. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر وثق الحادثة فيديو.. القبض على سائق متهور تسبب في إصابة 4 أشخاص وتضرر عدة مركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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