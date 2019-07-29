آل الشيخ يوجه بتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتوفير كامل الاحتياجات الضرورية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المباني والتجهيزات والاحتياج الوظيفية وإجراءات القبول والتسجيل، ووضع الحلول والمعالجات لجميع التحديات.
وكان آل الشيخ بحث أمس الأحد، خلال الاجتماع السادس الموسع مع قيادات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظات والمناطق والرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، ونتائج الوقوف الميداني للجان المكلفة بالرصد والمتابعة لواقع الأعمال المسند تنفيذها للإدارات التعليمية. فيما أثنى وزير التعليم على نتائج برامج المركز الوطني التدريبية للتطوير المهني التعليمي، التي تجاوز مسجلوها خلال فترة الصيف الحالية 190 ألف معلم ومعلمة، دعا إلى استثمار ما هو متاح داخل الإدارات التعليمية من كوادر إعلامية لصناعة محتوى إعلامي إيجابي قادر على تعزيز المناشط المدرسية الثقافية وما تقدمه للطالب والمعلم.
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