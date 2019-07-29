تتعلق بالزواج والتبرعات والمخدرات.. السفارة في إندونيسيا تصدر عدة تنبيهات للمواطنين

وجهت سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عدة تنبيهات للمواطنين، أهمها مراجعة السفارة للحاصلين على إذن رسمي بالزواج، لأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج، لتلافي دفع تكاليف مالية عالية أو التوقيع على مستندات تسبب لهم ملاحقات قانونية.

كما أوصت السفارة بعدم دفع أي مبالغ مالية للموظفين أو مزودي الخدمات اللوجستية بالمطارات، مهيبة بالمواطنين بالالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقاً ومدتها 30 يوما، حيث توجد غرامة مالية قدرها مليون روبية إندونيسية عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقاً للزائر.

ونوهت جميع المواطنين لعدم تقديم تبرعات وهبات مالية لأي جهة أو جمعية أو منظمة في إندونيسيا، ومراجعة السفارة عند الرغبة في ذلك ليتم بحث الأمر بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية.

وتحذر السفارة من أن ترويج وتعاطي المخدرات في إندونيسيا يوقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الإندونيسي بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات للمتعاطي، والإعدام للمروج، وغرامة مالية تصل إلى 850 ألف دولار.

وحثت السفارة المواطنين على إنهاء إجراءات حجوزات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة، وتلافي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية، وذلك لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال، موصية بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في إندونيسيا.