الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر طعناً

نفذت وزارة الداخلية في منطقة عسير اليوم (الإثنين)، حكم القتل قصاصاً في مواطن أُدين بقتل آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.>

وصرحت الوزارة بأن المدعو ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي أقدم على قَتل عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي، وألقت سلطات الأمن القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكماً عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، حيث نُفذ الحكم اليوم.