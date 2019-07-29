بالصور.. محاضرة عن مكافحة الآفات الزراعية في مهرجان الفاكهة بطبرجل

شهدت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل بالتعاون مع جامعة الجوف، محاضرة حول «الآفات الزراعية» للدكتور ماجد محمد فودة من كلية العلوم قسم الأحياء بالجامعة.

كشف الدكتور فودة عن كيفية التعامل مع آفات أشجار الفاكهة بتفعيل برنامج إدارة الآفات المتكاملة، وأهمية تعاون المزارع لإنجاح البرنامج بتعريفه بهذه الآفات ومدى خطورتها وإجراء عمليات المكافحة المختلفة بنفسه شخصيًا وكذلك العاملين معه.

وأشار فودة إلى أهمية وضع جدول للتفتيش الدوري للمتابعة والاحتفاظ بسجلات مراقبة الآفات وتفعيل الترصد السلبي «المصائد» وتقييم الخطة على الأقل كل عامين أو بعد كل إصابة مؤثرة، وإعداد سجل للمبيدات المستخدمة وضرورة تفعيل دور البحث العلمي.

كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان «دور الاقتصاد الزراعي في نهضة الدول» للدكتور طارق عثمان من كلية الأعمال بجامعة الجوف، تناولت تأثير الاقتصاد الزراعي في التنمية الاقتصادية للدولة عبر الدور الذي تلعبه الزراعة في توفير فرص العمل وسد النقص في الغذاء لسكان الدولة، إضافة لإمكانية تصدير المنتجات الزراعية والحصول على عائد من العملات الصعبة بما يساهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية بتطبيق مبادئ الاقتصاد الزراعي في العمليات الزراعية.

وفي الختام، قدم رئيس بلدية طبرجل الدكتور ماجد الشحتوت الشراري، درعًا تكريميًا للمحاضرين على ما قدماه للمزارعين وزوار المهرجان من معلومات تثقيفية قيمة.