بالصور.. أمانة الطائف تزيل تعديات على 52 ألف متر من الأراضي البيضاء بعطيف

نفذت أمانة الطائف -ممثلة في بلدية العطيف الفرعية- حملة لإزالة العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومية البيضاء، واستعادت منها أكثر من 52 ألف متر مربع استولى عليها معتدون بإقامة تعديات غير نظامية بهدف تحويل الأراضي إلى ملكيات خاصة.

وأوضحت الأمانة أن مراقبي الفرع رصدوا تعديات على الأراضي البيضاء بالمنطقة شملة أحواشًا وعقومًا ترابية وغرفًا سكنيةً ومبانيَ وشبوكًا وغرف صفيح وأسوارًا أقيمت بعشوائية دون تراخيص نظامية.

وبيَّنت الأمانة أن أعمال التعدي والأشغال غير النظامية، تسببت في تعطيل الحركة التنموية بالموقع، بتعديات على أراضٍ خُصِّصت لجهات ستقدم خدمات تطويرية وخدمية، وأكدت أن الآليات البلدية تزيل التعديات على الأراضي البيضاء فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين تخولهم استغلال الأراضي، ووجهت الفرق الرقابية الميدانية الإنذارات إلى المعتدين على الأراضي الحكومية بضرورة إخلائها قبل موعد الإزالة.