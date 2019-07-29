رئيس المجلس العسكري السوداني يُعزي القيادة في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن مساء أمس الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي، «انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود»، موضحًا أنه سيُصلى عليه- إن شاء الله- بعد صلاة العشاء- اليوم الاثنين- بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.