«الأحساء والدمام» تسجلان أعلى درجات الحرارة ليوم الاثنين

سجلت منطقتا الأحساء والدمام، اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة؛ حيث وصلت الحرارة في كل من المدينتين إلى 45 درجة.
وأعلن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة، عبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وجاءت درجات الحرارة الأعلى من نصيب الأحساء والدمام بـ45 درجة، تليهما الخرج بـ44 درجة، والرياض والظهران بـ43 درجة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الاثنين- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل بين محافظة الليث وجازان.
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