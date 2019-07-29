السعودية تُدين الهجمات الإرهابية بأفغانستان ونيجيريا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر تأكيد موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيًّا كانت دوافعه.